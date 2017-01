Cane precipita in un pozzo, salvato dai vigili del fuoco

Vari interventi

Oggi, sabato 14 gennaio, alle ore 17:00 i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti nel comune di Lavena Ponte Tresa, in via Nariano, per soccorso animale.Un uomo, impegnato in un’escursione sulla pista ciclabile, ha perso il contatto visivo col suo cane: alla fine l’escurisonista si è reso conto che l’animale, addentratosi in una galleria scavata nella montagna, era precipitato in un pozzo a circa sei metri di profondità. immediatamente il padrone ha lanciato l’allarme.I vigili del fuoco intervenuti con gli un’autopompa e due fuoristrada hanno raggiunto il luogo, gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) si sono calati nella cavità e hanno tratto in salvo il quadrupede, restituendolo poi alle braccia del proprietario.