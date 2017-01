Capodanno: in 20 mila visitano i musei civici

Foto varie

Successo di pubblico per la Madonna della Misericordia, lo splendido capolavoro di Piero della Francesca, allestito per le feste natalizie nella Sala Alessi di Palazzo Marino. I visitatori, numerosi già dalla prima mattina si sono messi in fila per ammirare la pala dipinta del maestro rinascimentale facendo registrare più di tremila ingressi. L’opera sarà visibile a Milano fino all’8 gennaio 2017, con ingresso gratuito, tutti i giorni, dalle 9.30 alle 20.

Nel primo giorno dell’anno dedicato alla cultura anche i Musei Civici, per l’occasione aperti gratuitamente dalle 14.30 alle 19.30, hanno avuto una grande affluenza di visitatori: in 17.000 sono entrati al Castello Sforzesco, Museo di Storia Naturale, Acquario Civico, Galleria d’Arte Moderna e Museo delle Culture.

Sempre a Palazzo Marino, ma nel cortile d’onore, centinaia di persone hanno potuto vedere il presepe monumentale dei Sassi di Matera del maestro Francesco Artese.