Capodanno russo al Casinò di Campione

casino campione foto

Non una replica, ma l’unico capodanno festeggiato in Russia cade il 13 gennaio e la ricorrenza si celebra, secondo un’apprezzata consuetudine, al Casinò Campione d’Italia.

Un gran gala esclusivo il cui programma è destinato a sorprendere gli ospiti: lo show sul palcoscenico del Salone delle feste, al nono piano della casa da gioco campionese, sarà condotto da Julie Arlin e Manuel Bianchi che introdurranno interpreti di fama, come il soprano Olga Romanko, il violoncellista Maxim Beitan, l’Orchestra Opera Viva diretta da Andrea Cupia, il corpo di ballo Paris Show Bizz.

Tra i personaggi dello spettacolo ci sarà Vera Atyushkina, già “velina”, l’unica russa, di un noto programma televisivo, mentre Matteo Pelli avrà in serbo una sorpresa e una sfilata di lussuose pellicce sarà parte del variegato appuntamento,

incorniciato da una scelta di opere di Andy Warhol. La serata perseguirà anche un fine benefico: in parte i proventi contribuiranno al finanziamento della Fondazione Nuovo Fiore in Africa, i cui vertici saranno presenti.

Informazioni ulteriori sono disponibili via Internet (www.russian-newyear.com).

Per le prenotazioni telefonare al numero + 41 79 103 49 99.