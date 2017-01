Capriolo in strada all’alba

Video: Alessandro Galbiati

L’animale è stato ripreso da un lettore di passaggio a Castelletto Ticino, nella zona vicino al grosso complesso del centro commerciale all’alba di mercoledì 11 gennaio.

L’ungulato è parso disorientato e spaventato ma l’avvistamento, purtroppo, è tutt’altro che raro. Sono tantissimi i casi di animali selvatici trovati molto vicini alle aree abitate e alle strade ad alta percorrenza.

E per quanto la vista di questi animali sia molto affascinante costituiscono un pericolo per se stessi e, soprattutto, per gli automobilisti. Solo nel 2015, tra i casi segnalati alla polizia faunistica provinciale di Varese, sono stati registrati 250 incidenti che hanno coinvolto animali selvatici (LEGGI QUI).

Ecco la mappa: