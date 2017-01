Caronnese a Verbania per tenersi la vetta

Caronnese Serie D calcio

Tutto pronto per la seconda giornata del campionato di Serie D e nel Girone A i punti iniziano a contare molto. La Caronnese andrà a Verbania cercando di confermarsi al primo posto, la Varesina in casa cercherà di superare il Casale, mentre il Legnano vuole confermarsi in casa della Pro Sesto.

VERBANIA – CARONNESE: Ritrovata la vetta, la Caronnese non vuole fermarsi e la trasferta di Verbania sarà un test interessante per valutare le ambizioni della squadra di mister Gaburro. Corno e compagni non dovranno fare l’errore di sottovalutare l’avversario, che lotterà con il coltello tra i denti per raccogliere punti salvezza.

VARESINA – CASALE: Il momento non è affatto facile per la Varesina, che non vince in campionato dall’11esima giornata, ovvero il colpo esterno di Inveruno dell’11 novembre. Da allora solo due punti raccolti e la zona playout sempre più vicina. Proprio per questo la gara contro il Casale sarà vitale per la squadra di mister Spilli, che ha bisogno di punti come l’ossigeno per ricacciare indietro gli incubi. Il Casale al contrario non conosce sconfitta dall’11esima giornata, quando cadde 4-2 a Caronno Pertusella.

PRO SESTO – LEGNANO: Dopo la vittoria contro la Varesina, il Legnano cercherà di ripetersi anche a Sesto San Giovanni, contro una Pro che è in serie positiva da 12 giornate (8 pareggi e 4 vittorie). I lilla di mister Fabrizio Salvigni sembrano aver imboccato la strada giusta, ma ora devono trovare continuità e serenità, quell’aspetto che è forse mancato maggiormente nella prima parte di stagione.

CLASSIFICA – GIRONE A: Caronnese 38: Chieri 37; Varese 36; Cuneo 33; Borgosesia 32; Inveruno, Pro Sesto 30; Casale 26; Folgore Caratese 24; Gozzano 20; Varesina 19; Bra 18; Pinerolo, OltrepoVoghera 17; Verbania, Pro Settimo 16; Bustese 13; Legnano 12.