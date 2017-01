Caronnese, poker e primo posto. Il Legnano batte ancora la Varesina

Foto della Caronnese Calcio

La Caronnese vince 4-0 in casa contro la Bustese e si riprende il primo posto del girone A di Serie D superando in classifica Varese e Chieri. Il Legnano invece batte 1-0 la Varesina grazie alla rete del brasiliano Ianni.

CARONNESE – BUSTESE 4-0: Tutto facile per la Caronnese, che supera con un poker la Bustese e scavalca in classifica Chieri e Varese riprendendosi il primo posto in classifica. Gara già indirizzata nel primo tempo con le reti di Galli, Scaramuzza e Corno su rigore che chiudono il parziale sul 3-0. Nella ripresa Mair chiude i conti aumentando il proprio bottino di gol e consolidandosi bomber del girone.

LEGNANO – VARESINA 1-0: Il Legnano bissa la vittoria all’andata battendo 1-0 la Varesina al “Mari”. Decide una rete del brasiliano Ianni nel finale di primo tempo. Con questi tre punti i lilla fanno un passo per sperare ancora nella salvezza, mentre la Varesina vede avvicinarsi pericolosamente la zona playout.

CLASSIFICA: Caronnese 38: Chieri 37; Varese 36; Cuneo 33; Borgosesia 32; Inveruno, Pro Sesto 30; Casale 26; Folgore Caratese 24; Gozzano 20; Varesina 19; Bra 18; Pinerolo, OltrepoVoghera 17; Verbania, Pro Settimo 16; Bustese 13; Legnano 12.