Caronnese raggiunta nel recupero. Pareggio senza reti per la Varesina

Le foto della Caronnese

La Caronnese rimane al comando del Girone A di Serie D nonostante il pareggio 1-1 in casa della Folgore Caratese, con la rete dei brianzoli in pieno recupero del secondo tempo. Pareggio senza reti per la Varesina, che torna a fare punti dopo più di un mese di astinenza.

FOLGORE CARATESE – CARONNESE 1-1: La Caronnese pareggia 1-1 a Carate Brianza, raggiunta in pieno recupero dal gol di Massaro. Non basta ai rossoblu la rete in apertura di ripresa di Luca Giudici, che sembrava potesse valere i tre punti. La squadra di mister Gaburro rimane prima con 42 punti, uno in più del Chieri e due su Varese e Cuneo.

VARESINA – PRO SESTO 0-0: Porta a casa un punto che dà fiducia la Varesina, contro una Pro Sesto in buona forma. Le due squadre non riescono a segnare, ma le Fenici possono essere contenti per essere tornate a muovere la classifica dopo oltre un mese di astinenza. Varesina che sale a 20 punti, aggancia Pinerolo e Verbania, sconfitte, ma viene appaiata dal Verbania.

RISULTATI: Sabato: Chieri – Legnano 4-2; Gozzano – Casale 1-0. Domenica: Inveruno – Bra 1-2; Varesina – Pro Sesto 0-0; Verbania – Pro Settimo 2-1; Cuneo – OltrepoVoghera 1-1; Folgore Caratese – Caronnese 1-1; Borgosesia – Varese 0-0; Bustese – Pinerolo 4-2.

CLASSIFICA: Caronnese 42; Chieri 41; Varese, Cuneo 40; Borgosesia, Pro Sesto 35; Inveruno 33; Casale 31; Gozzano 29; Folgore Caratese, Bra 25; OltrepoVoghera 22; Verbania, Varesina, Pinerolo, Pro Settimo 20; Bustese 16; Legnano 14.