Caronnese, Varesina e Legnano in cerca di vittorie

Il quarto turno del girone A di Serie D si prospetta molto importante per Caronnese, Varesina e Legnano, che arrivano tutte e tre da sconfitte brucianti.

FOLGORE CARATESE – CARONNESE: Dopo il ko interno nel big match contro il Cuneo, la Caronnese deve tornare alla vittoria per restare al primo posto del girone. I rossoblu viaggeranno verso Carate Brianza dove saranno ospiti della Folgore Caratese, un’altra formazione che cerca di tornare al successo dopo due sconfitte di fila.

VARESINA – PRO SESTO: Turno impegnativo per la Varesina, che cercherà contro una Pro Sesto in buona forma di tornare alla vittoria dopo più di due mesi di astinenza. Le Fenici dovranno ritrovare quanto prima il feeling con il successo anche perché la classifica inizia a preoccupare. Proverà a dare una mano alla formazione di mister Marco Spilli l’ultimo arrivato a Venegono Superiore, il centrocampista classe 1984 ex Trapani e Potenza Josè Francesco Cianni (foto), che arriva da due anni di Serie D alla Recanatese.

CHIERI – LEGNANO: Turno proibitivo per il Legnano, che farà visita al Chieri terzo in classifica. La squadra lilla, in attesa di un compratore per risolvere la grana societaria, ha dimostrato nell’ultimo periodo di aver trovare una quadratura positiva, fatta salva l’ultima domenica, e chissà che da Chieri non possa portare a casa una sorpresa.

4a GIORNATA: Borgosesia – Varese; Bustese – Pinerolo; Chieri – Legnano; Cuneo – OltrepoVoghera; Folgore Caratese – Caronnese; Gozzano – Casale; Inveruno – Bra; Varesina – Pro Sesto; Verbania – Pro Settimo.

CLASSIFICA: Caronnese 41; Varese, Cuneo 39; Chieri 38; Borgosesia, Pro Sesto 34; Inveruno 33; Casale 31; Gozzano 26; Folgore Caratese 24; Bra 22; OltrepoVoghera 21; Pinerolo, Pro Settimo 20; Varesina 19; Verbania 17; Legnano 14; Bustese 13.