Caronnese, Varesina e Legnano, tutte sconfitte

Domenica da dimenticare per le varesotte nel girone A di Serie D. Oltre al Varese, sconfitto in casa 5-4 in casa dell’Inveruno, perdono anche la Caronnese, 1-0 nel big-match contro il Cuneo, la Varesina, che torna a casa da Bra con un pesante 3-0, e il Legnano, trafitto 3-0 al “Mari” dal Gozzano.

CARONNESE – CUNEO 0-1: Continua l’ascesa del Cuneo, che grazie alla rete di De Sena all’11’ del secondo tempo, espugna il campo della capolista Caronnese, La squadra di mister Gaburro rimane al comando del girone A con 41 punti, due in più del Varese e proprio del Cuneo, che con la vittoria di oggi aggancia i biancorossi al secondo posto e sono lanciatissimi verso la vetta.

BRA – VARESINA 3-0: Prosegue il periodo nero della Varesina, che perde 3-0 a Bra e ora è al quartultimo posto, subendo il sorpasso di Pinerolo e Pro Settimo. Gara indirizzata da subito per i giallorossi piemontesi, che passano in vantaggio al 12’ con Beltrame e raddoppiano al 37’ con Russo. Nella ripresa arriva anche il tris, ancora a firma Beltrame al 12’.

LEGNANO – GOZZANO 0-3: Regge un tempo il Legnano, che perde in casa contro il Gozzano e rimane a quota 14 punti in classifica. La gara si sblocca al 45’ con la rete di Aperi, mentre nella ripresa gli ospiti indirizzano a proprio favore la contesa con la doppietta di Testardi, che va a segno al 34’ e al 43’. Legnano ancora penultimo, ringraziando la Bustese che viene sconfitta a sua volta 2-1 in casa della Pro Settimo.

RISULTATI: Bra – Varesina 3-0; Caronnese – Cuneo 0-1; Casale – Verbania 1-1; Legnano – Gozzano 0-3; OltrepoVoghera – Borgosesia 0-0; Pinerolo – Folgore Caratese 1-0; Pro Sesto – Chieri 1-0; Pro Settimo – Bustese 2-1; Varese – Inveruno 4-5.

CLASSIFICA: Caronnese 41; Varese, Cuneo 39; Chieri 38; Borgosesia, Pro Sesto 34; Inveruno 33; Casale 31; Gozzano 26; Folgore Caratese 24; Bra 22; OltrepoVoghera 21; Pinerolo, Pro Settimo 20; Varesina 19; Verbania 17; Legnano 14; Bustese 13.