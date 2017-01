Caronno si prepara a combattere l’inquinamento

Luoghi, volti ed eventi del paese

L’Amministrazione Comunale di Caronno Pertusella ha recentemente aderito al Protocollo di collaborazione per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale promosso da ANCI e Regione Lombardia.

Il Protocollo definisce le misure che il Comune dovrà attivare in due livelli progressivi al superamento continuativo, per almeno sette giorni, della concentrazione di inquinanti (livelli soglia: 50 e 70 microgrammi/mc di PM10). Per facilitare l’applicazione delle misure è stato predisposto un applicativo web, accessibile dalla home page del sito di ARPA, che tramite l’utilizzo di mappe semaforiche consente a Comuni e cittadini di verificare quotidianamente lo stato relativo alla qualità dell’aria.

«Duplice l’obiettivo dell’adesione – spiegano l’assessore l’ambiente Walter Milaneri e il responsabile del settore tutela dell’Ambiente, Paola Fretta -: da una parte tutelare la salute dei cittadini attivando le misure di contenimento previste in caso di superamento dei limiti e dall’altra sensibilizzare le persone in merito all’esigenza di modificare le modalità di trasporto, privilegiando la mobilità sostenibile. La cittadinanza verrà informata tramite il pannello luminoso del palazzo comunale, il sito web istituzionale e apposita segnalazione stradale in merito alle misure che si dovranno adottare per contenere l’inquinamento. È possibile anche richiedere l’invio sulla propria casella di posta elettronica di una comunicazione personale, iscrivendosi al servizio ipage, raggiungibile dalla home page del sito comunale e fornendo la propria mail».