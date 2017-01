Caso sospetto di meningite ma le analisi smentiscono

foto di Legnano

Non sarebbe meningite la causa del ricovero di un uomo trasportato questa mattina, domenica 8 gennaio, all’ospedale di Legnano e attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Dalle prime analisi effettuate non si tratterebbe di meningite ma la certezza arriverà solo dalle contro analisi i cui esiti saranno pronti domattina. Sulla questione è intervenuto anche l’assessore regionale al Welfare Gallera che si è messo in contatto con l’ASST Ovest Milanese : « In merito all’uomo ricoverato stamane presso l’ospedale di Legnano con sintomi riconducibili a meningite, ho contattato la direzione generale dell’ASST Ovest Milanese che mi ha assicurato che i primi accertamenti effettuati hanno dato un riscontro negativo. Come da protocollo sono stati eseguiti ulteriori approfondimenti i cui risultati saranno disponibili nella giornata di domani».

Intanto sta meglio e reagisce bene alla terapia l’uomo di 49 anni di Busto Garolfo ricoverato nel reparto infettivi dello stesso ospedale per meningite da pneumococco, una forma di infiammazione batterica non infettiva. L’uomo era stato trasportato in ospedale dai vigili del fuoco intervenuti su sollecitazione del padre dell’uomo preoccupato per il silenzio del figlio. Al loro arrivo, i vigili lo avevano trovato in condizioni critiche in casa.