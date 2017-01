Cassani in visita a Cascinetta

andrea cassani

Il sindaco Andrea Cassani giovedì mattina sarà a Cascinetta per incontrare residenti e commercianti.

Dopo la pausa per le festività natalizie, riparte il tour dei rioni: l’appuntamento è alle 10.15 al bar “Gigi” in via Sanzio 2. Il capo della giunta di centrodestra sarà a disposizione degli abitanti del quartiere per suggerimenti e segnalazioni. Per tutta la mattinata Cassani girerà in macchina e a piedi ed entrerà negli esercizi commerciali per avere un contatto diretto con i negozianti.

Cascinetta è il quinto rione visitato, dopo Moriggia, Crenna, Sciarè e Arnate. Queste invece i prossimi appuntamenti già inseriti in agenda: giovedì 19 gennaio Cedrate; giovedì 26 gennaio Ronchi; giovedì 2 febbraio Madonna in Campagna.