Cassani va a Cedrate

Cedrate e Sciarè a Gallarate: i luoghi (inserita in galleria)

E’ il turno di Cedrate. Giovedì 19 gennaio il sindaco Andrea Cassani sarà nel rione per il consueto appuntamento settimanale con cittadini e commercianti.

L’appuntamento è alle 10 in piazza Timavo. Qui il primo cittadino attenderà i residenti per uno scambio di opinioni e per raccogliere suggerimenti e segnalazioni.

Nel corso della mattinata il sindaco andrà anche in piazza San Giorno, via Gorizia e via Arconti. In tutte le zone visitate entrerà nei negozi per avere un quadro completo della situazione e per illustrare interventi di recente e imminente attuazione. Non mancherà anche una visita alla scuola elementare Silvio Pellico e al centro diurno disabili di via Canova.

Come sempre, l’invito alla partecipazione è esteso a tutti gli assessori e a tutti i consiglieri comunali.

Questi invece i prossimi appuntamenti: giovedì 26 gennaio Ronchi; giovedì 2 febbraio Madonna in Campagna.