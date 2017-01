Cattaneo: “La Protezione Civile, straordinario esempio di solidarietà”

Porto Ceresio - I volontari della Protezione civile a Bolognola (Macerata)

“Uno straordinario esempio di solidarietà, gratuità e impegno civile al quale dobbiamo dire grazie e prestare la dovuta attenzione”. Così il Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo ha definito l’opera dei volontari della Protezione Civile, intervenendo stamani a Milano agli Stati Generali del Volontariato di Protezione civile della Lombardia.

“Se crediamo nella centralità e nell’importanza del volontariato per tutta la società – ha detto Cattaneo- l’ auspicio che si può fare, ovvio ma non scontato, è che il volontariato sia sempre di più diffuso presso le giovani generazioni come opportunità e fonte di crescita personale. In un Paese esposto a forti rischi naturali come il nostro è inoltre strategico perseverare nella promozione di una vera e propria cultura della Protezione Civile”.

Gli Stati Generali, che si sono svolti all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, hanno riunito tutti i volontari referenti e i responsabili delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile della Lombardia per discutere idee e proposte per un positivo sviluppo del sistema di protezione civile regionale.

“In qualità di Presidente del Consiglio regionale – ha detto ancora Cattaneo – posso garantire la massima attenzione dell’Assemblea legislativa lombarda per quanto riguarda l’adeguamento e l’aggiornamento delle leggi regionali del settore Questa sensibilità, per fare un esempio, il Consiglio regionale l’ha dimostrata recentemente con l’approvazione di alcune mozioni e ordini del giorno concernenti misure a favore dei volontari del Vigili del Fuoco, mentre è già stato assegnato alla Commissione competente un progetto di legge per la valorizzazione del medesimo personale volontario. Sono temi su cui responsabilmente maggioranza e opposizione si confrontato sempre in modo proficuo. Le istanze di questi Stati Generali, attraverso la mediazione della Giunta regionale – ha concluso il Presidente Cattaneo – troveranno la medesima attenzione e lo stesso impegno dei Consiglieri”.