Cena marchigiana nella #SerataxMatelica al Quarto Stato

Cardano al Campo

Giovedì 2 febbraio a partire dalle 19,30 il Quarto Stato vi invita ad un evento per sostenere Matelica, cittadina delle Marche colpita dal terremoto, attraverso il consumo dei suoi prodotti locali.

Dopo il terremoto, Matelica, si è ritrovata con un centro storico distrutto, un comune inagibile che ha dovuto trasferire parte delle sue attività in luoghi di fortuna; vigneti andati in fumo e, ad oggi, ancora più di 500 sfollati, senza contare le nuove scosse e tanta paura tra i cittadini.

Il Sindaco Alessando Delpriori – conosciuto personalmente dai sostenitori di questo evento – ha fatto già molto per la città, ma sono i piccoli gesti di ognuno di noi che possono fare la differenza, anche solo per far sentire la nostra vicinanza agli amici marchigiani.

Dalle 19,30 il Quarto Stato vi aspetta per una cena con i prodotti di Matelica, con la possibilità di acquisto di bottiglie a sostegno del territorio, per poi continuare con il live set di MNL + Massimo Marcer: ottimo cibo, ottimo vino e buona musica, vi aspettiamo!

Info&Prenotazioni: 349 450 6893