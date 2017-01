foto di Legnano

Alberto Centinaio si ricandida per un secondo mandato alla guida della città di Legnano. Il sindaco del Pd ha ricevuto l’investitura domenica 15 gennaio nel corso dell’assemblea del circolo cittadino in cui hanno votati a suo favore 99 dei 101 iscritti presenti.

Non ci saranno, dunque, primarie di partito per scegliere il candidato sindaco democratico ma potrebbero esserci quelle di coalizione qual’ora qualche esponente delle liste a sostegno dell’attuale giunta volesse misurarsi in un confronto ma dovranno essere richieste esplicitamente da una delle forze che fanno parte della coalizione “Io amo Legnano” che cinque anni fa ha sostenuto Centinaio.

Il Pd non esclude a priori un’allargamento della coalizione ad Ncd nel caso in cui dovesse verificarsi una convergenza su un programma comune.

Il sindaco uscente ha commentato così la scelta ai microfoni di Legnanonews: «Lo faccio volentieri perchè credo nella buona politica, se ci saranno primarie di coalizione io sarò qui in maniera trasparente a confrontarmi per mettere a punto programmi e idee condivise»