Cento chierichetti imparano “il mestiere”

Arcisate - foto decanato

Un’allegra invasione di chierichetti all’Oratorio di Arcisate, arrivati da tutta la Valceresio per imparare “il mestiere”.

Un centinaio i bambini e i ragazzi che lo scorso 28 dicembre si sono ritrovati per una giornata di amicizia, formazione e condivisione. L’evento è stato organizzato da don Valentino Venezia, nuovo coadiutore dell’Unità pastorale di Arcisate-Brenno e da don Stefano Negri, coadiutore a Induno Olona.

Alla mattina i ragazzi si sono ritrovati in Basilica per la recita delle Lodi, poi un intenso momento di gioco a tema, e il pranzo preparato dai volontari della Parrocchia. Nel pomeriggio i ragazzi sono stati aiutati dai cerimonieri in una serie di laboratori per imparare a servire con cura all’altare.

La lunga giornata dei chierichetti si è conclusa con la Messa solenne presieduta dal vicario generale monsignor Mario Delpini invitato per questa speciale occasione. Concelebranti diversi parroci del decanato e don Pierpaolo Zannini, responsabile diocesano del movimento chierichetti.

“Una giornata intensa che ha permesso ai tanti ragazzi di condividere la gioia di servire all’altare con altri coetanei, ritrovandone il senso e il motivo- spiegano soddisfatti gli organizzatori – Vista la buona riuscita dellagiornata l’iniziativa sarà riproposta anche il prossimo anno”.