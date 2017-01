Cerimonia al CCR per l’inizio del semestre maltese

Da gennaio 2017 Malta assume la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. La sua presidenza durerà, come per gli altri paesi chiamati, sei mesi. E il Centro Comune di Ricerca (JRC) di Ispra, dove lavorano circa duemila ricercatori provenienti dai ventotto paesi dell’Unione, ogni volta che cambia la presidenza, assegna al Paese di turno il compito di diffonderne cultura e tradizioni, favorendo le relazioni tra i cittadini d’Europa.

Proprio per questo il 18 gennaio ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione del nuovo semestre alla presenza delle autorità locali e del JRC. Uno spettacolo musicale folkloristico maltese ha aperto la cerimonia di passaggio di consegne con il semestre slovacco. Alla cerimonia sono stati presenti, tra gli altri, l’Ambasciatrice di Malta in Italia Vanessa Frazier, Charlina Vitcheva, Vice Direttore Generale del JRC.

Nei mesi a venire i colleghi maltesi del JRC di Ispra coglieranno poi l’occasione per far conoscere meglio alcuni aspetti del loro paese, a cominciare dal cibo e dalle bevande offerti in occasione degli eventi. Nel semestre Maltese sono in programma concerti musicali, una conferenza sull’Ordine di Malta, una conferenza scientifica su mare e pesca, diverse attività sportive ed eventi gastronomici. Un viaggio a Malta e Gozo, sarà organizzato in collaborazione con due club sportivi del JRC. Il semestre terminerà a giugno con un festival della birra che sarà aperto a tutti.

Per conoscere tutti gli eventi sociali del semestre maltese consultate la pagina Facebook dedicata all’evento.