Che folla per Expo Elettronica

Un successo come sempre. La fiera dell’elettronica Expo Elettronica che si è svolta a Malpensafiere sabato 21 e domenica 22 gennaio ha contato migliaia di visitatori tra i padiglioni della fiera bustocca. Un pubblico in gran parte maschile ma di tutte le generazioni ha approfittato delle offerte per prodotti hi tech o per la casa.

Dalla semplice presa multipla ai droni, dalle lampadine a led alle stampanti 3d, dai visori tridimensionali alle olimpiadi della robotica e ancora videogiochi, computer rigenerati e a prezzi contenuti. Questi i presupposti del successo di un evento che si ripete due volte all’anno e attira visitatori e compratori da tutta la provincia di Varese e dall’Altomilanese.

Questa manifestazione si conferma quella più partecipata tra le moltissime proposte che Promovarese organizza nei padiglioni di via XI Settembre.