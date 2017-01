Foto varie

Chi l’ha visto è il titolo della speciale sezione dedicata alle persone scomparse sul sito della Polizia cantonale del Canton Ticino.

Tre giorni fa era stata diffusa la notizia della ricerca di una donna di 37 anni. Una informazione poi revocata, ma che ha suscitato la curiosità di conoscere meglio il servizio svizzero.

In questo momento sono undici le persone scomparse. Vanno dal 2000 a tre anni fa. Soggetti dalle diverse provenienze di cui si è persa ogni traccia.

“La Polizia cantonale – come si legge sul sito ufficiale – è un servizio pubblico con il compito di tutelare la sicurezza e di mantenere l’ordine legalmente costituito. La Polizia cantonale in particolare: previene e, per quanto possibile impedisce le infrazioni, mediante l’informazione e il controllo, le accerta e le denuncia alle autorità competenti”.