Chiama il 118 e minaccia i soccorritori con una pistola

incidente ambulanza 118 casciago pioggia

Ha chiamato i soccorsi del 118, ma quando questi sono arrivati si sono trovati di fronte un uomo che li minacciava con una pistola in mano. È accaduto a Samnarate nelle ultime ore, quando i carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato libertà per reato di minaccia aggravata un 30enne, disoccupato, già conosciuto alle forze dell’ordine per reati simili.

L’uomo, dopo aver richiesto personalmente e direttamente assistenza sanitaria mediante utenza di soccorso “118”, ha atteso davanti alla propria abitazione gli operatori sanitari impugnando una pistola e rivolgendo frasi minacciose nei confronti dei soccorritori.

Sono stati subito chiamati i carabinieri, che sono immediatamente giunti sul posto. I militari hanno rintracciato e immobilizzato il 30enne, che si era allontanato dall’abitazione di alcune centinaia di metri. A seguito di una perquisizione personale è stata rinvenuta una pistola ad aria compressa nascosta all’interno di un componente d’arredo della stanza da letto.

L’arma è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato accompagnato all’ospedale di Busto dove è stato visitato per accertarne le sue condizioni psicofisiche.