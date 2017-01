Chilometri di rete arancione, ma non è il “peduncolo”

Vedano Olona - Malnate - rete gasdotto

Chilometri e chilometri di rete di plastica arancione posata tra Castiglione, Vedano Olona e Malnate, stanno incuriosendo in questi giorni gli abitanti dei tre comuni e gli automobilisti in transito tra la Varesina, la maxirotonda del Ponte di Vedano e la strada che porta a Malnate passando da Gurone.

La curiosità è data dal fatto che la rete disegna un largo tracciato, che sembra quasi una nuova strada che dalla valle dell’Olona si inerpica fino alla zona industriale di Malnate. Più o meno l’idea che molti si sono fatti del tracciato del “peduncolo“, la nuova strada di collegamento tra Pedemontana e la statale Briantea che collega Varese e Como.

Non si tratta però dell’attesa strada che dovrebbe risolvere i problemi legati al traffico pesante in attraversamento nei centri abitati di Malnate e Vedano.

La posa delle reti segue in realtà il percorso del gasdotto sotterraneo che corre lungo il tracciato delimitato: “Sono in corso i lavori di sostituzione delle condotte del gasdotto – spiega il sindaco di Vedano Olona, Cristiano Citterio – Verranno sostituite con tubi più moderni e di diametro adeguato alle aumentate necessità”.

Niente “peduncolo” per ora, ma gli amministratori di Vedano e Malnate non perdono la speranza di veder realizzata l’opera che risolverà il problema dei mezzi pesanti e del traffico in transito sui rispettivi territori comunali: “L’abbiamo segnalata come opera prioritaria quando c’è stato l’incontro per il Patto per la Lombardia siglato a novembre, ci sono fondi destinati alle infrastrutture e altri al completamento della rete pedemontana di Varese e Como, ci auguriamo che rientri anche questo progetto”.