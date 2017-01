Chiusa la fermata Loreto per una valigia incustodita

scipero atm metropolitana metro

Chiusa questa mattina, domenica 8 gennaio, la stazione Loreto della metropolitana rossa a Milano.

La misura è stata adottata dopo che era stato lanciato un allarme bomba a causa della presenza di una piccola vaniglia rimasta incustodita.

La polizia ha prima evacuato la zona e poi chiuso la stazione della linea 1. Il trolley è stato fatto brillare: all’interno solo biancheria e oggetti personali. Gravi ripercussioni su tutta la linea.

ATM e Comune di Milano hanno affisso in tutte le stazioni dei volantini per invitare i passeggeri a non abbandonare mai i propri bagagli.