Ciclista investito, è grave

polizia locale generica varie incidente

Grave incidente in via Raffaello Sanzio questa mattina, lunedì 2 gennaio, a Gallarate nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e corso Cristoforo Colombo. Ancora una volta la vittima è un uomo in bicicletta che, attorno alle 9,30, è stato investito da un’auto riportando gravi ferite al capo.

Il ferito ha 66 anni ed è stato soccorso da un’ambulanza e un’automedica. Una volta stabilizzato è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese.

Secondo una primissima ricostruzione della Polizia Locale, che ha svolto i rilievi, l’uomo alla guida dell’auto sarebbe stato tradito dal sole basso all’orizzonte che lo avrebbe abbagliato.