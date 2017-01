“Ciclovarese”, una rete per sostenere il ciclismo minore

Ciclismo - 40a Piccola Tre Valli Varesine Vedano Olona 2016

Decolla da un luogo simbolo come l’ippodromo delle Bettole, dove si conclusero i Mondiali del ’51 e quelli del 2008, il nuovo progetto marchiato “Ciclovarese” con la regia del giornalista Sergio Gianoli.

«Il nostro marchio non è una novità – spiega Gianoli – perché lo abbiamo già abbinato a una serie di iniziative legate al pedale, a partire dal raggruppare alcune corse giovanili per formare dei “Challenge” e creare così le classifiche nelle singole categorie. Nel 2017 però, vogliamo ampliare ulteriormente questa rete coinvolgendo tante manifestazioni di vario livello, in particolare quelle legate a bambini e ragazzi e ai cicloamatori».

Ciclovarese quindi legherà eventi sparsi sul territorio lungo tutta la stagione, supportando i singoli organizzatori sia dal punto di vista della comunicazione, sia sotto il profilo dell’allestimento di gare e pedalate. «Collaboreremo con i diversi enti, quali Federciclismo, Acsi e Csain, daremo una mano ad appuntamenti benefici e a prove giovanili non necessariamente legate all’agonismo, come per esempio le gimkane. Un modo per tenere viva la disciplina delle due ruote a diversi livelli, perché se è vero che in provincia ci sono grandi eventi (dalla Tre Valli Varesine al Trofeo Binda e via dicendo) strutturati e professionali, è anche vero che fioriscono tutt’ora tante iniziative che meritano attenzione e promozione».