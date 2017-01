Coccinelle Scalmanate, il coro degli anziani è sempre “in tour”

C’è un coro speciale, sempre in tour per la provincia. Le loro prove sono ogni mercoledì, la loro corale è corposa: in tutto sono circa 25, anche se la formazione è spesso variabile. I loro concerti sono spesso richiesti più volte dalle strutture che li hanno già ospitati, e e ovunque vadano portano allegria e solidarietà.

E’ il coro delle “Coccinelle Scalmanate”: li potete trovare ogni mercoledì, il giorno della settimana in cui fanno sia le prove che i concerti, al centro diurno di Via Maspero a Varese. Perchè il coro, il cui componente più maturo ha 91 anni, è nato all’interno delle attività del centro diurno integrato del comune che lì ha sede.

La “band” infatti, è costituita prevalentemente da anziani frequentatori del centro (anche se il batterista, per la verità, ha 0 anni..) che cantano per diletto spesso “offrono” i loro concerti nei centri di ricovero anziani della provincia, con grandi risultati di condivisione e allegria reciproca: in molti dei centri dove sono andati con i loro repertorio sono ormai tornati più volte.

Le “coccinelle scalmanate” sono una realtà ormai ben consolidata: esiste infatti da circa 15 anni, e nel tempo si sono avvicendati diversi direttori.

«Il primo e fondatore è stato Edo Campi, che ora si occupa di altre realtà nella provincia» spiega Filippo Moia, direttore del coro attuale e già da diversi anni a capo del gruppo. «Ci siamo già esibiti, e spesso più volte, ad Induno Olona, Gavirate, Malnate, Cantello, Vedano Olona, Casciago…. Prevalentemente in altri centri diurni e case di riposo».

La prossima data del “tour” è l’8 febbraio, ed è una “prima”: si esibiranno infatti per la prima volta nella casa di riposo di Viggiù.