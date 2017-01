Codice Montemagno da oggi in libreria

“Sangue sudore e lacrime. Sudore lavorativo e lacrime digitali. Ben lontano da 50 sfumature di grigio”.

Marco Montemagno, con il suo Codice Montemagno, per Mondadori, è già in cima alle classifiche ancor prima di arrivare sugli scaffali delle librerie. Da oggi comunque si troverà anche lì confrontandosi con una platea più ampia di quella dei market place come Amazon o Ibs.

“Questo libro – come si legge sul sito di Bezos, con cui l’autore appare in una delle sue foto sul suo sito, – non contiene ricette magiche per avere successo in rete e non è neppure un libro di “crescita personale”, perché Montemagno non è un motivatore e non crede nell’industria della motivazione. Questo libro, invece, è una raccolta dei più interessanti concetti contenuti nei suoi video e nei suoi workshop destinati ad aiutare chi è interessato a mettersi in proprio facendo leva sull’online, chi, come dice in modo più efficace lo stesso Marco, vuole conoscere. “il dietro le quinte di uno che […] prova ogni giorno a vivere in modo indipendente, a disegnarsi una vita personalizzata (perché quella standard gli sta stretta)” e vuole “cogliere con buon senso le opportunità del digital” attraverso “un racconto sincero, senza fuffa o storie di fantasia”.

Montemagno, con la sua classica ironia, presenta il suo ultimo progetto con uno dei suoi popolari video.

“Se ti frulla qualcosa dentro, in mezzo alla foresta amazzonica del digitale, magari questo libro potrebbe fare per te. Per pochi, per pochissimi, per quasi nessuno”