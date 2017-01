Coinger: i calendari 2017 sono ancora “in viaggio”

raccolta differenziata

Ritardi postali, e il calendario della raccolta differenziata di Coinger arriva agli utenti ad anno iniziato.

Sarà questione di pochi giorni ma per la società di raccolta differenziata, che serve 27 comuni del varesotto tra Varese e Gallarate, è necessario avvisare l’utenza: i calendari per le raccolte porta a porta anno 2017 sono in corso di distribuzione, ma a causa di un ritardo di Poste Italiane in gran parte dei comuni serviti dalla società non sono ancora stati consegnati.

Fortunatamente, viene in aiuto internet: gli stessi orari sono infatti già disponibili sul sito Coinger, alla pagina relativa alle raccolte.

Con l’anno nuovo, anche gli orari d’apertura di alcuni dei loro Centri di Raccolta sono variati: i cartelloni posti all’esterno delle strutture sono in corso d’aggiornamento, ma gli orari nuovi però sono già reperibili sul sito, dove è possibile verificare anche quelli del proprio centro di riferimento.