Comitati di quartiere, il 5 febbraio si votano i referenti

Verranno votati domenica 5 febbrario i referenti per le quattro zone prescelte per i Comitati di quartiere. Dopo un pubblico dibattito dalle ore 9 alle ore 11, le urne saranno aperte fino alle 13.

Si ricorda che le candidature alle elezioni dei referenti dei comitati di quartiere dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del 3 febbraio 2017, utilizzando l’apposito modulo che è possibile inoltrare anche per email. Bando, fac simile di candidatura e allegati sono disponibili sul sito www.comune.malnate.va.it – sezione bandi di gara, avvisi e concorsi

In seguito, in data 5 Febbraio, dopo pubblica discussione con inizio alle 9.00, si procederà con l’elezione dei referenti dei comitati di quartiere dalle 11.00 alle 13.00.

SI INFORMANO I CITTADINI CHE:

– Per esprimere il proprio voto l’elettore dovrà recarsi in uno dei

seggi di residenza sottoelencati munito di carta di identità (non

necessita la tessera elettorale)

– Sono ammessi al voto i residenti che abbiano compiuto 16 anni al

5 febbraio 2017

• SEGGIO N.1 ZONA A – CENTRO FOLLA E BARAGGIA

Sala Consiliare

• SEGGIO N.2 ZONA B – ROGOREDO E ROVERA

Scuola Infanzia Rajchman

• SEGGIO N.3 ZONA C – GURONE

Ambulatorio medico Via F.lli d’Italia, 3

• SEGGIO N.4 ZONA D – SAN SALVATORE

Ambulatorio medico Via Gioberti, 6