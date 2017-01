Con concerto gospel per i 30 anni di Radiorizzonti

Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

Doppio appuntamento con Radiorizzonti, l’emittente radiofonica cittadina gestita dai volontari della parrocchia, che è arrivata ai primi 30 anni di attività.

Il primo è domenica 22 gennaio 2017 alle ore 10 presso la Prepositurale dei Ss. Pietro e Paolo, in occasione della festa di S. Francesco di Sales (patrono dei giornalisti) la radio festeggerà «la santa Messa per i collaboratori, per coloro che hanno contribuito in passato a iniziare e far conoscere la nostra emittente, per tutti i giornalisti di Saronno e del saronnese».

Il secondo appuntamento, aperto alla cittadinanza, è per sabato 10 giugno alle 21 in piazza Libertà a Saronno quando i festeggiamenti proseguiranno offrendo alla città, col patrocinio del Comune di Saronno e della Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, un concerto gospel.