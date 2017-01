Con “Delitti di lago” riprende libraio per un sabato

antologia noir curata da ambretta sampietro

Dopo la pausa natalizia, riprende alla Libreria Mondadori di Varese l’iniziativa “Libraio per un sabato” con le antologie “Delitti di Lago” e “Nuovi Delitti di Lago” (Morellini). Sabato 21 gennaio, a partire dalle 17, saranno presenti in via Morosini gli scrittori Andrea Dallapina, Rossana Girotto, Aldo Lado, Alberto Pizzi, Sergio Roic, Laura Veroni e la curatrice Ambretta Sampietro, che si caleranno nei panni (per niente facili) di libraio consigliando libri e raccontando storie per appassionare i lettori. gioco per un pomeriggio e calarsi nei panni di librai, narrando storie che li hanno appassionati e che ci piacerebbe appassionassero i lettori.