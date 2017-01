Con i Chicago Stompers una serata jazz al Salone Estense

Foto varie

Due stagioni fa – era il maggio del 2015 – hanno riscosso un grande successo al Teatro Apollonio. Ora tornano ad esibirsi nuovamente per “Giovani talenti alla ribalta”, questa volta in formazione ridotta a sestetto strumentale.

Sono gli spumeggianti Chicago Stompers, attesi sabato 21 gennaio alle ore 21 in una serata tutta nel segno del jazz statunitense degli anni Venti, repertorio esclusivo della giovane formazione milanese.

In questa occasione la rassegna musicale del circolo Endas “Severo Piatti” di Varese lascia l’Auditorium del Liceo Musicale per gli spazi più ampi del Salone Estense, in via Sacco a Varese.

La famosa e giovanissima orchestra italiana di “Hot Jazz” che esegue la musica popolare americana delle prime due decadi del secolo passato con l’ausilio di strumenti musicali, strumentazione di palco e look d’epoca, si esibisce – questa volta in formazione ridotta a sei elementi – con un repertorio infuocato di noti e meno noti brani eseguiti sullo stile delle piccole orchestre attive a Chicago, New Orleans e New York nella seconda metà degli anni ’20!