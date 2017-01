Con le ciaspole in Val Leventina

ciaspole

Domenica 29 gennaio il CAI Luino propone una escursione con le ciaspole al rifugio Garzonera in Val Leventina.

La capanna è un vecchio stabile dell’Alpe di Prato ristrutturato dalla SAT Ritom ed è posto in una meravigliosa conca al limite del bosco di larici e abeti, protetto dalle superbe vette del Poncione di Sambuco e Tremorgio e dai pzi Massari e Sassello. Lo sguardo spazia verso il massiccio del Gottardo e la regione di Piora, ricordando all’escursionista di trovarsi sulla via delle genti, da sempre ricca di storia e leggenda.

Tempo escursione totale h 4.30 – Dislivello 574m – Difficoltà T1 – T2

Programma

Ritrovo ore 7,50 presso il posteggio Porto Lido in via Dante a Luino e partenza ore 8,00 con raggiungimento Piotta con mezzi propri.

Abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguate

Pranzo al sacco nel locale invenale del rifugio

Documento valido per l’espatrio

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità e non è assicurato dall’organizzazione per infortuni individuali. I soci CAI in regola con il tesseramento godono della copertura assicurativa infortuni mentre i non soci non hanno nessuna copertura, pertanto, se lo richiedono, possono aderire ad una formula proposta dal CAI Nazionale al costo di € 7.- al giorno da effettuarsi il giovedì sera presso la sede sezionale, oppure procedere con assicurazioni private.

Informazioni e adesioni:

– CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it

– Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it