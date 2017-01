“Con tanto amore, Mario”, al via la stagione “Passi”

Tempo libero generica

Questo week end prende il via la nuova stagione del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia sotto la direzione artistica dell’Associazione Teatro Periferico.

In cartellone si alterneranno giovani compagnie emergenti e artisti già affermati nel panorama teatrale italiano: una variegata offerta di stili e di linguaggi, destinati a un pubblico eterogeneo, sempre più esigente e sensibile alla qualità delle proposte culturali del territorio.

Il primo spettacolo si terrà sabato 21 gennaio alle ore 21.00, s’intitola “Con tanto amore, Mario” ed è scritto ed interpretato dall’attrice Paola Tintinelli della Compagnia Astorri Tintinelli di Milano. In scena si vedrà un personaggio dai tratti clowneschi che saprà far commuove e sorridere allo stesso tempo il pubblico di tutte le età.

Mario, un personaggio muto e poetico, tra Charlie Chaplin e Buster Keaton, abiterà la scena mostrandosi alle prese con gli ultimi atti della sua vita; una vita semplice trascorsa facendo il postino. Mario vive in una piccola stanza tra un armadietto, la radio che suona canzoni di un tempo e piccoli poveri oggetti creati con una particolare cura scenografica.

La rassegna di quest’anno s’intitola Passi, una scelta compiuta per celebrare tutta la strada fatta in quasi dieci anni di lavoro che, oltre all’Associazione Teatro Periferico, ha coinvolto pubblico, artisti e istituzioni in un percorso di crescita, maturazione e confronto reciproco.

Il cartellone è composto da tredici spettacoli, tutti il sabato sera, portati in scena da compagnie professioniste provenienti da tutta Italia. Non mancheranno i saggi della scuola di teatro, un appuntamento sempre molto atteso da familiari e amici dei tanti allievi che frequentano i corsi annuali per bambini, giovani e adulti.

Lo spettacolo degli allievi più piccoli, quest’anno, sarà frutto di un’esperienza vissuta all’interno di “Limes. Confini che s’incontrano”, il progetto triennale di Teatro Periferico per favorire l’avvicinamento dei cittadini, italiani e stranieri, ai luoghi della cultura.

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia (Va) si trova in Via IV Novembre, 4. Orario spettacoli: sabato sera ore21.00. Biglietti 7- 5 euro. Informazioni e prenotazioni: 3341185848 – 3386020892 – info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it.