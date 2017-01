Con Varesenews anche su WhatsApp

foto generiche tempo libero

La relazione con le persone è il punto centrale del nostro lavoro. Da sempre è così. Nel tempo cambiano gli strumenti. Così al sito internet, via via si sono affiancati altri mezzi per diffondere le notizie e per entrare in contatto con i lettori.

Da circa un anno abbiamo iniziato ad usare WhatsApp e voi avete dimostrato di apprezzare anche questo modo di restare in contatto.

Iscriversi al nostro servizio è semplice

Scaricate WhatsApp sul vostro smartphone, qualora non lo aveste già fatto inserite il nostro numero 3357876883 nella rubrica dei vostri contatti inviateci un messaggio WhatsApp con il testo VN ON indicando la vostra città di provenienza (es VN ON Gazzada Schianno)

Il nostro servizio

Questo strumento sarà di grande utilità per:

spedirci materiali

ricevere informazioni in tempo reale

Nessun altro abbonato potrà conoscere i dati degli iscritti. Varesenews si impegna a utilizzare il servizio a scopo informativo senza cedere a nessuno alcun dato.

Per uscire dal servizio

Potrete disattivare in qualsiasi momento il servizio inviando un semplice messaggio WhatsApp al nostro numero 3357876883 con il testo VN OFF