Concerto e cena sociale per la Filarmonica Puccini

Viggiù - Scuola di musica della Filarmonica Puccini

Concerto di ringraziamento e cena sociale per la Filarmonica Puccini di Viggiù.

L’appuntamento è per domenica 5 febbraio. Nel pomeriggio, alle 16 nel Salone Soms, in piazza Artisti Viggiutesi, la formazione musicale si esibirà in un bel programma ispirato al cinema.

Diretta dal Maestro Irene Guerra, la Filarmonica proporrà musiche di John Williams (l’autore delle più belle colonne sonore del cinema americano, da Indiana Jones a Guerre stellari, da E.T. a Harry Potter), Luis Bacalov (Il postino), e Alan Menken (che ha scritto tantissime colonne sonore per i cartoni animati Disney), per arrivare a Rossini, Robert Smith ed Eric Clapton.

Presenterà l’evento musicale Carla Cassani.

Al concerto seguirà la cena sociale, all’Ostaria degli Amici a Clivio. Per partecipare si prega di confermare alla Segreteria del Centro telefonicamente allo 0332 487317 entro il 31 gennaio.