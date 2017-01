Concerto jazz con Yasmine Zekri e The Guilty Lab

\"E...venti in musica\": Concerto jazz con Yasmine Zekri & The Guilty Lab, \"Tea for four\"

Prosegue all’Auditorium del Borgo Musicale di Clivio la manifestazione “E… venti in musica“, organizzata dall’associazione musicale per festeggiare il ventennale di fondazione.

Domenica 22 gennaio, alle 17, è in programma un concerto jazz con il quartetto “Yasmine Zekri & The Guilty Lab” impegnato in un programma dal titolo “Tea for four”.

Il quartetto, composto dal trio di Daniele Cortese “Guilty Lab” e dalla cantante Yasmine Zekri, propone un repertorio di standard jazz, che spaziano dalle songs ai concerti sacri di Duke Ellington, nonché brani originali.

“Il Borgo musicale” è stato fondato nel 1996 da alcuni musicisti e appassionati di musica del Centro Incontri con la Musica, che hanno voluto mettere la loro esperienza e passione al servizio di quest’arte proponendosi di “dare a tutti l’opportunità di entrare in un mondo di suoni dove divertimento e professionalità coesistano”.

Grazie al patrocinio del Comune di Clivio e alla sensibilità dell’allora sindaco Feliciano Marazzi, l’associazione musicale è ospitata nella Palazzina di Via Trentini 31 a Clivio. Da allora “Il Borgo musicale” è cresciuto finoa diventare un’istituzione culturale il cui prestigio si estende oltre i confini locali, interessando l’ambito nazionale ed internazionale grazie all’attività didattica, concertistica e ai momenti d’incontro con personalità di spicco del panorama musicale.

Da qualche anno, grazie all’interesse e all’impegno che il M° Noemi Gobbi consulente artistico e didattico e il M° Giovanni Angeleri, Direttore del C.I.Mus., hanno sempre rivolto in favore dei giovani, la gestione de “Il Borgo musicale” è stata affidata a all’Associazione di giovani musicisti “Incontri con la musica”.

