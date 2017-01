Concerto per viola e pianoforte nel “Giorno della memoria”

Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

In occasione del Giorno della Memoria 2017 l’Amministrazione Comunale organizza domenica 29 gennaio alle ore 11.00 nella Sala Bovindo di Villa Gianetti un concerto per viola e pianoforte accompagnato da brani in prosa recitati a cura del Laboratorio Teatrale Adulti del Teatro Giuditta Pasta, condotto da Paolo Giorgio.

Il maestro Federico Ceriani al pianoforte e il maestro Iakov Zats alla viola eseguiranno un programma strettamente collegato alla tradizione Ebraica. Verranno eseguiti brani ispirati alle antiche melodie e preghiere Ebraiche, come Kol Nidrei di M. Bruch e Kaddish di M. Ravel, e brani composti da illustri compositori del repertorio classico, vittime delle leggi denigratorie del periodo antisemita, a causa delle loro origini Ebraiche. La matinée sarà condotta da Anna Galoppo. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.