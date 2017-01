Conferma dalla Protezione Civile: giovedì pomeriggio neve

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da ARPA-SMR che prevedono deboli precipitazioni a partire dal primo pomeriggio di domani, giovedì 12 gennaio, e delle valutazioni condotte dal Centro Funzionale di Regione Lombardia, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve a partire dal primo pomeriggio di domani sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), Nv-03(Alta Valtellina), Nv-04 (Prealpi Varesine), Nv-05 (Prealpi Comasche-Lecchesi), Nv-06 (Prealpi Bergamasche), Nv-07 (Valcamonica), Nv-08 (Prealpi Bresciane), Nv-09 (Alta Pianura Varesina), Nv-10 (Brianza), Nv-11 (Area Milanese), Nv-12 (Alta Pianura Bergamasca), Nv-13 (Pianura Centrale) e Nv-14 (Alta Pianura Bresciana).

DIFFICOLTA’ PER VIABILITA’ E TRASPORTI – Nella fase iniziale dell’evento, in pianura le precipitazioni potrebbero essere solo a carattere di nevischio o pioggia mista neve, ma a causa delle basse temperature previste al suolo, le problematiche principali potrebbero riguardare difficolta’ sulla viabilita’ e trasporti, a causa della possibile formazione di ghiaccio e di temporanei fenomeni di gelicidio (pioggia che gela al suolo).

CODICE GIALLO ANCHE PER RISCHIO VENTO FORTE – La Sala operativa segnala anche la stessa criticità (codice giallo), per la giornata di domani, per rischio vento forte sulle zone omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-02 (Media-bassa Valtellina, provincia Sondrio), IM-03 (Alta Valtellina, provincia Sondrio), IM-07 (Valcamonica, province Bergamo e

Brescia) e IM-14 (Appennino pavese, provincia di Pavia).

Si ricorda che la previsione di criticità è pubblicata quotidianamente al seguente indirizzo: www.protezionecivile.regione.lombardia.it, cliccando sul banner

‘Allerte in corso: Situazione odierna‘.

La Sala operativa chiede ai sistemi locali di protezione civile di porsi in una fase operativa di ATTENZIONE, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione

di emergenza comunale, per la salvaguardia della pubblica incolumita’ e la riduzione dei rischi.

Si chiede, inoltre, di segnalare con tempestivita’ eventuali criticita’ che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione civile

regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it.