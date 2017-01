“CONI ragazzi” il Cus Insubria scelto per allenare i bambini

Nuova palestra università degli studi dell'Insubria

Il CUS INSUBRIA è stato selezionato dal Coni, sezione di Varese, per realizzare il progetto: “CONIRAGAZZI, alleniamoli a crescere bene”.

Grazie al progetto del Coni i i ragazzi e bambini delle scuole di Varese, dai 5 ai 13 anni potranno frequentare corsi organizzati nella sede del CUS INSUBRIA, il Palazzetto Sportivo “PalaInsubria”, di via Monte Generoso 59, gratuitamente, sulla base di una graduatoria stilata dal Coni.

Sono stati attivati corsi di educazione motoria con avviamento al volley e ginnastica in musica per bimbi dai 5 agli 8 anni, e un corso di pallavolo per ragazzi dai 9 ai 13 anni.

La scadenza per presentare domanda di iscrizione ai Corsi è il 20 gennaio 2017 alle ore 15.00, da effettuarsi mediante il sito http://area.coniragazzi.it/coniragazzi/home.