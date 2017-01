Conisglio comunale aperto dedicato al bilancio

Alcuni momenti della serata del primo consiglio comunale del sindaco Alessandro Fagioli

Un’ora di consiglio comunale aperto dedicato al bilancio che sarà presentato dall’assessore Pierangela Vanzulli. L’appuntamento è alle 20.30 del 31 gennaio nella Civica Sala Consiliare “Dott. A.Vanelli”. Dalle 21 alle 22 è in programma la seduta aperta, mentre dalle 22 è previsto lo svolgimento del normale ordine del giorno.

Ecco i punti che saranno trattati dopo la presentazione e discussione aperta del bilancio:

1. Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.

2. Rinnovo Ufficio di Presidenza.

3. Approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017-2019 aggiornato.

4. Approvazione aliquote Imposta Municipale (IMU) per l’anno 2017.

5. Approvazione aliquote addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2017 differenziate per scaglioni di reddito (IRPEF).

6. Determinazione delle tariffe per il servizi locali per l’anno 2017 ed approvazione del tasso percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale.

7. Approvazione elenco servizi indivisibili e aliquote TASI per l’anno 2017.

8. Approvazione piano finanziario e tariffe TARI per l’anno 2017.

9. Autorizzazione all’alienazione di parte del patrimonio immobiliare ex art. 58 legge 6 agosto 2008 n. 133 . Anno 2017.

10. Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 dell’Istituzione Comunale “mons. Pietro Zerbi”.

11. Bilancio di Previsione 2017-2019. Esame ed approvazione.

12. Approvazione Regolamento in materia di diritto di accesso civico e procedimenti amministrativi.

13. Modifica determinazione criteri per individuazione rimborso spese per sedi associative.

14. Interpellanza presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico e Tu@Saronno per richiesta di chiarimenti circa l’approvazione dell’indirizzo della progressiva realizzazione di una greenway per la mobilità sostenibile, con recupero del tratto dismesso della ferrovia Saronno Seregno (delibera di G.C. n. 172 del 25.10.2016).

15. Interpellanza presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico e Tu@Saronno per chiarimenti in merito alla riapertura della ZTL.