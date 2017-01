Consiglio comunale, dibattito sulla data

Il dibattito prima del dibattito. Il centrodestra malnatese attacca l’amministrazione di non aver rispettato i tempi per la convocazione urgente del consiglio comunale – secondo loro da convocare entro il 10 gennaio –, alla quale risponde la maggioranza, secondo la quale tutto è stato fatto rispettando i tempi tecnici.

Questo il comunicato dell’opposizione:

Perché la maggioranza con il consueto disprezzo spesso manifestato per le minoranze, alla faccia della democrazia più volte invocata ma non applicata, non ha calendarizzato il Consiglio nei tempi prescritti dal regolamento?

E la risposta di Enrico Torchia, presidente del Consiglio Comunale:

La questione è molto semplice: i termini, infatti, sono pienamente rispettati.

Secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale di Malnate Il Presidente del Consiglio, qualora almeno un quinto dei Consiglieri o la metà dei gruppi consiliari lo richiedano “è tenuto a convocare il Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni dal momento in cui il Presidente riceve la richieste”. La tempistica prevista è legata quindi alla convocazione del Consiglio e non al suo svolgimento.

Lo scorso 22 dicembre è stata protocollata la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale da parte di 4 consiglieri di minoranza e proprio nella stretta osservanza del Regolamento e nell’ottica del pieno confronto tra le parti ieri sera si è svolta la Conferenza dei Capigruppo e oggi ho convocato – nei termini previsti dal nostro Regolamento – il Consiglio Comunale per lunedì 16 gennaio alle 21, inserendo all’ordine del giorno le interpellanze presentate dai 3 gruppi consiliari.