Contratti “fantasma” al Pirellone, 4 condanne

consiglio regionale palazzo pirelli milano

Tre anni e 8 mesi di reclusione per l’ex consigliere regionale del Pdl Angelo Giammario, 3 anni e 4 mesi sia per l’ex capogruppo Pdl Paolo Valentini che per l’ex assessore regionale Domenico Zambetti e 2 anni e 4 mesi per Luca Daniel Ferrazzi, ex assessore lombardo all’Agricoltura e attualmente consigliere regionale della Lista Maroni.

Sono queste le condanne emesse dal Tribunale di Milano nel processo che ha al centro una serie di presunti contratti fantasma a collaboratori al Pirellone per “soddisfare scopi diversi ed estranei” rispetto a quelli istituzionali. L’indagine, coordinata dal pm Paolo Filippini, vedeva al centro le accuse, a vario titolo, di truffa e falso e per fatti contestati tra il 2008 e il 2012.

I 4 condannati dovranno risarcire con la Regione Lombardia, parte civile, per un totale di 121mila euro. E’ stato invece assolto “perche’ il fatto non sussiste” l’ex assessore lombardo Mario Scotti.