Contro ogni gabbia: presidio davanti al circo

Presidio degli animalisti davanti al Circo Armando Orfei a Busto Arsizio. Il ritrovo è fissato alle 15 in via Magenta: sarà una kermesse festosa dove si suonerà, canterà, si farà giocolerai per dimostrare che lo spettacolo può fare a meno degli animali.

« Quello che chiediamo è la rivendicazione di un diritto legittimo, inalienabile, la libertà – spiegano gli organizzatori – Libertà per animali che vivono in gabbie costretti a dover fare ciò che gli viene imposto.. ridicoli spettacoli, innaturali con costumi bizzarri».