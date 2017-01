“Coppie scoppiate” in scena a Cazzago Brabbia

cazzago brabbia varie

Sabato 28 gennaio alle ore 21 al Teatro Centro Pastorale Card. Schuster di Cazzago Brabbia (via Pascoli dietro Municipio) il Gruppo teatro “I ragazzi di Anna” porterà in scena “Coppie scoppiate” di Derek Benfield per la regia di Rosella Orsenigo.

La commedia dell’attore drammaturgo britannico di Derek Benfield, “Coppie scoppiate”, vede rimbalzare, tra il civico 10 e il civico 35 della stessa strada, i malintesi, le mezze verità e le spudorate menzogne dei bizzarri e impacciati protagonisti nel tentativo di nascondere colpevoli segreti nati da strampalati progetti di tradimento.

Personaggi e interpreti: Massimo Rolandi (Franck), Anna Gada (Rachel), Victor – Nino Marra (Victor), Lucia Alagna (Giorgina), Sergio Rossi (Procter), Liliana Terzi (Henry), S.ra Capstick – Mila Cattaneo (S.ra Capstick). Supporto tecnico: Fausto Guerzoni e Rinaldo Calogero, riprese e foto Stefano Piacentini, suggeritore Emiliano Pedroni.

Ingresso libero.