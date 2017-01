Corsi di aggiornamento per i florovivaisti varesini

Gita alle serre di Sumenzat (inserita in galleria)

Ciclo di incontri di aggiornamento professionale organizzato dall’Associazione dei Florovivaisti Varesini per le aziende che operano nel Settore del Verde e dell’Ambiente, in collaborazione con la CCIAA di Varese.

Sono previsti 3 incontri, due in collaborazione con Flortecnica di Pepi – prodotti per ortoflorovivaismo – Varese giovedì 26 gennaio e giovedì 16 febbraio, il terzo in collaborazione con Fitoconsult Varese,giovedì 2 marzo.

Alle serate faranno seguito buffet (26/01 e 02/03) e una cena (16/02)offerti dagli organizzatori.

I corsi sono gratuiti ma è richiesta per motivi organizzativi, una conferma via e-mail assflova@virgilio.it o chiamando in Associazione il martedì e il giovedì dalle 14 alle 18 al 0332/287738.

Gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Magna dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese – Via monte Generoso 71/A – zona Bizzozero (parcheggio interno).

Programma

Giovedì 26 gennaio alle ore 18.15

“Nuovi sistemi di comando e gestione degli impianti di irrigazione”

Relatore : Walter Previtali dell’Azienda Aquarte

La serata sarà preceduta da un aperitivo.

Giovedì 16 febbraio alle ore 18.00

“Gestione e difesa del tappeto erboso senza l’aiuto dei fitofarmaci, nuove armi a disposizione del manutentore evoluto”

-Selezione varietale e miscugli di ultima generazione

-Nutrire per difendere

Relatori: – Riccardo Dal Fiume Consulente tecnico Geogreen e Padana Sementi Elette – Williams Cavallari Responsabile Commerciale Geogreen

Alla serata farà seguito una cena offerta dagli organizzatori.

Giovedì 2 marzo alle ore 18.15

“La gestione naturale del giardino e dei tappeti erbosi: basi scientifiche e pratiche per un nuovo approccio alla cura dell’ambiente”

Relatori: dr. agr. Daniele Zanzi

dr. agr. Ambrogio Zanzi

La serata sarà preceduta da un aperitivo.