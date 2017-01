Corsi di italiano per extracomunitari

Foto varie

Prenderanno il via martedì 17 gennaio 2017 (ore 14 – 16) al Punto d’Incontro di Maccagno (Via Pietro Valsecchi 21, complesso Auditorium) due moduli di un Corso di italiano per stranieri extracomunitari e rifugiati con status riconosciuto.

Dopo la prima giornata, le lezioni si terranno nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, sempre dalle ore 14 alle 16.

Il Livello Base avrà durata di cento ore, mentre il Livello avanzato si articolerà in ottanta ore.

I corsi, organizzati da C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di Varese, prevedono al termine Esami di certificazione A1 e A2, esami che si terranno sempre a Maccagno.

Per ogni necessità è possibile contattare le docenti Annalina Molteni (335 5926306) e Laura Brunello (347 0195141).