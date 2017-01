Cosa sappiamo delle indagini sulla morte di Luca

Incidente mortale 23 gennaio 2017 Gazzada Schianno Buguggiate Luca Antonetti

La risposta alla domanda contenuta nel titolo è: niente. L’inchiesta sul terribile incidente del 23 gennaio è condotta dal pm Flavio Ricci della procura di Varese, che era di turno quella sera. Ci sono indagati? Non lo sappiamo, il procuratore Capo di Varese Daniela Borgonovo non ha autorizzato il pm di turno a fornire informazioni pur nel rispetto del segreto istruttorio.

Le informazioni di cui siamo in possesso sono ferme a quanto raccontato dai testimoni la sera dell’incidente. E cioè che secondo quanto risultava alla polizia stradale, Luca Antonetti sarebbe morto a causa di una inversione imprudente effettuata da una Bmw. L’auto avrebbe dovuto immettersi sulla strada provinciale in direzione Varese, ma invece ha cercato di attraversare e tornare indietro passando dalla doppia linea continua, tagliando la strada alla motocicletta guidata da Luca.

L’inchiesta dovrà stabilire tante cose: per primo quale reato contestare. Potrebbe trattarsi di omicidio stradale, ma va anche stabilito chi debbano essere gli indagati: solo l’autista della Bmw o anche la sfortunata autista della Mini che ha successivamente urtato la motocicletta? L’autopsia dovrebbe essere in programma oggi, e servirà a stabilire come sia avvenuto il decesso. Indicazioni che dovrebbero aiutare a capire a seguito di quale scontro abbia trovato la morte il povero ragazzo di Galliate Lombardo.

I funerali potrebbero essere celebrati venerdì nella basilica di San Vittore.