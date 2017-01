Cosa si è fatto e cosa si farà: la nuova amministrazione incontra i cittadini

Primo consiglio comunale a Porto Ceresio

La nuova amministrazione guidata da Jenny Santi incontra i cittadini di Porto Ceresio per raccontare i primi sei mesi di lavoro, nel corso di un’assemblea pubblica in programma questa sera, venerdì 27 gennaio, alle 21 nella Sala di piazzale Luraschi.

Sarà l’occasione per un primo bilancio delle cose fatte e per presentare le prossime tappe del cammino di attuazione del programma elettorale, ma anche per raccogliere osservazioni, proposte e richieste della cittadinanza.

Un momento di scambio e di confronto che conferma la scelta di una gestione partecipata che ha caratterizzato il gruppo “Insieme si può” fin dai suoi primi passi e che ha costituito il filo conduttore della proposta politica e amministrativa.