Costa Concordia, cinque anni fa la tragedia all’Isola del Giglio

Costa Concordia sempre più in difficoltà

Cinque anni fa, il 13 gennaio 2012, la nave da crociera Costa Concordia urtò lo scoglio davanti all’isola del Giglio. Il forte impatto causò l’apertura di una falla di circa 70 metri sul lato sinistro dello scafo. Pensatissimo il bilancio: 32 vittime e 157 feriti.

A bordo della Concordia, salpata da Civitavecchia per Savona, c’erano 4.229 persone (3.216 passeggeri e 1.013 membri dell’equipaggio). Alla guida della nave c’era il comandante Francesco Schettino, che è stato condannato in primo grado a 16 anni e un mese con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e per 5 anni come comandante di nave. Pena confermata in appello il 31 maggio scorso con in più il divieto, per 5 anni, di praticare qualsiasi professione marittima.

Una volta concluse le operazioni di soccorso, fu evidente che spostare la Costa Concordia sarebbe stata un’operazione tutt’altro che facile e veloce. Nel 2013, la Nave fu prima “ruotata” per riportarla in asse e successivamente, nel 2014, trainata fino al porto di Genova.